Num dérbi minhoto entre equipas separadas por quatro pontos, com vantagem para os arsenalistas, o Gil Vicente venceu este domingo em Braga (1-0), pelo que encurtou a distância para apenas um ponto na luta pelo 4º lugar.





O Sp. Braga, vindo do moralizante triunfo diante do Mónaco para a Liga Europa (2-0), entrou melhor no jogo e aos 9’ Frelih teve de se aplicar para evitar o golo de Iuri Medeiros, mas gradualmente o Gil Vicente foi impondo equilíbrio. Só aos 44’ é que surgiu novo lance passível de concretização, mas o remate de Rodrigo Gomes seria desviado por Hackman.