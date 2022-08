Galo falha o milagre e acaba com presença portuguesa na Liga Conferência

O Gil Vicente despediu-se esta quinta-feira da sua primeira experiência europeia, voltando a perder com os holandeses do AZ Alkmaar, por 2-1, em jogo da 2ª mão do play-off da Liga Conferência, que não terá clubes portugueses.A goleada (0-4) sofrida na 1ª mão em casa do adversário condicionou severamente a tarefa da equipa minhota, de tal forma que Ivo Vieira fez várias alterações no onze para a partida de Barcelos, gerindo fisicamente o plantel. Logo no minuto inicial, os holandeses podiam ter marcado, quando Dani de Wit rematou ao poste. O jogo prometia, mas entrou numa fase desinteressante até aos 33’, altura em que o AZ Alkmaar atirou nova bola ao poste da baliza de Brian por Pavlidis.O segundo tempo começou tal como o 1º, com a equipa dos Países Baixos a falhar o golo por Evjen, que aos 60’ já não desperdiçou, dando corpo à supremacia evidenciada. Quatro minutos depois surgiu o segundo golo do AZ Alkmaar, numa jogada de Reijners que pegou na bola antes do meio-campo.No último assomo, o Gil Vicente ainda marcou o seu golo de honra (86’) pelo uruguaio Boselli.