Galos 'afundam' água em crise. Rui Costa ataca arbitragem após derrota com Gil Vicente

A equipa sensação venceu a equipa deceção da Liga. O Benfica, em mais uma exibição paupérrima, perdeu (1-2) diante do Gil Vicente, de forma justíssima, perante os seus adeptos, que não pouparam jogadores, treinador e presidente de assobiadela e contestação monumentais.









O Benfica devia estar avisado para as qualidades dos galos de Barcelos. Veríssimo até apostou na suposta maior capacidade defensiva para travar Samuel Lino e companhia. Mas, mais uma vez, a mensagem não passou. O Benfica pode queixar -se de um lance aos 7’ que Soares Dias apita (mal) antes de Otamendi marcar. Mas só isso.

Aos 11’, Lino marcou depois de uma arrancada de quase 60 metros, em combinações perfeitas com os colegas. Estava feito o golo do Gil. O Benfica reagiu. Criou quase de imediato duas grandes chances para empatar. Primeiro, Gonçalo Ramos atirou ligeiramente ao lado; e depois, Vertonghen, num lance individual, rematou para grande defesa de Andrew.









Leia também Benfica volta a vencer mas sem convencer, em Arouca, por 2-0 Sem deslumbrar (tal nunca aconteceu desde que Veríssimo chegou ao banco da equipa principal), o Benfica empurrou o Gil Vicente para a sua área. Ainda assim os gilistas tiveram excelente hipótese para dilatar o marcador, mas Talocha permitiu grande defesa a Odysseas. Antes do intervalo, O Benfica teve ainda hipótese do 1-1 por Otamendi.

Tentou corrigir Veríssimo na pausa, mas nem Rafa nem João Mário mudaram o rumo do jogo. O Gil voltou a entrar melhor, foi o mais rematador perante um Benfica que parece estar em final de época, sem objetivos por cumprir.





O Gil Vicente fez o 2-0, já depois de Odysseas ter feito uma grande defesa. Aburjania subiu mais alto do que Vertonghen e materializou uma grande exibição da sua equipa. Em cima dos 90’ Ramos reduziu e estabeleceu o resultado final, o mesmo de 2020/21, na Luz.





Quando a liderança está a 12 pontos e o segundo lugar ainda mais longe, o Benfica parece perdido. A mudança de Jesus por Veríssimo não resultou, muito pelo contrário.



Positivo e negativo



+

Qualidade gilista





Leia também Benfica segue líder após susto na Luz O Gil Vicente mostrou na Luz o porquê do campeonato que está a fazer. Samuel Lino é o expoente máximo da qualidade da equipa, bem secundado por Pedrinho, um dos melhores no relvado da Luz.

-

Corpos estranhos

Meité voltou a merecer a confiança de Veríssimo. Deve fazer bons treinos porque, em jogos, a produção é quase nula. Diogo Gonçalves fez o terceiro jogo seguido como titular e voltou a ser mau.





ARBITRAGEM

Deixa jogar Artur



Aos 7’, o árbitro assinala falta atacante (que não é visível) antes de o Benfica marcar. Por que razão não deixar seguir para depois o VAR poder confirmar se há ou não irregularidade?







gedson no rizespor antes do besiktas



O Rizespor, antepenúltimo classificado do campeonato turco, confirmou a contratação de Gedson Fernandes até ao final da temporada. Depois, o médio de 23 anos assina em definitivo pelo Besiktas, que não podia inscrever mais jogadores estrangeiros neste mercado.



Lenços brancos e assobios na Luz

O jogo desta quarta-feira terminou com lenços brancos e assobios na Luz. "Não estamos num momento bom e temos de ser capazes de dar a volta", disse Nélson Veríssimo, que criticou o árbitro. À pergunta se é mau para a sua carreira continuar a treinar o Benfica, uma resposta clara: "É a última coisa que me preocupa."





só ramos quis ser herói de odysseas





odysseas -

Com uma grande mancha aos 41’ e nova intervenção acima da média aos 63’, foi mantendo a equipa na luta. Mas de tão desacompanhado que estava, acabou com o destino traçado.





André Almeida – Sofreu com Samuel Lino. Inoperante a atacar.



Otamendi – Falha a abordagem no 1º golo do Gil. Teve um remate perigoso aos 41’.



Vertonghen – Passes falhados e fica ligado aos dois golos: demasiado passivo num e deixou-se antecipar noutro.



Grimaldo – Tentou ser influente no ataque, mas também não foi a noite dele.



Weigl – Dos mais esforçados. Teve vários cortes decisivos, como aos 22’ e 38’.



Meité – Não dá segurança a defender, é um empecilho a atacar. Custa a perceber a utilidade no plantel, e ainda mais na equipa titular...



Paulo Bernardo – Correu que se fartou, mas faltou-lhe discernimento.



Diogo Gonçalves – Outra oportunidade perdida. Uma boa jogada para quatro más...



Gonçalo Ramos – Batalhou e viu o seu esforço recompensado com um excelente golo de cabeça.



Everton – Dele espera-se que desequilibre. Mais uma vez, não foi o caso esta quarta-feira.



João Mário – Trata bem a bola, mas voltou a ser curto.



Rafa – O único a acelerar o jogo. Boa assistência.



Lázaro – Inconsequente.



Henrique Araújo – Muito coração na estreia na Liga.



Radonjic – Uma nulidade.



"Que ninguém se esconda a isto"

"Quero assumir a responsabilidade por este mau momento da equipa e do clube, onde nenhum benfiquista quer estar. Exigindo que ninguém se esconda a isto", disse esta quarta-feira o presidente do Benfica, Rui Costa, visivelmente irritado com a derrota caseira.



O líder das águias reconheceu que a equipa não tem estado bem "em termos exibicionais", mas salientou que tem sido prejudicada pelas arbitragens: "Estou aqui para defender o Benfica, não quero que beneficiem. Mas são casos a mais para continuar calado. Basta ver o que se passou aqui. Volto a dizer, não elimina o que estamos a fazer dentro do campo. Basta recordar o que se passou no Estoril, aqui com o Moreirense, primeiro golo no Dragão com o FC Porto. O golo de hoje [ontem] nem sequer chegou ao VAR. Com mesmo critério e pior não se assinala penálti sobre o Otamendi."



"É hora de dizer basta. Exijo que o Benfica seja respeitado dentro do campo", acrescentou Rui Costa, que esta quarta-feira, após a derrota (1-2) com o Gil Vicente, na Luz, foi ao balneário para "exigir mais" aos jogadores encarnados.