Galos de luxo com triunfo frente ao Famalicão

O Gil Vicente recebeu, este domingo, o Famalicão e cilindrou por 4-0 por força de uma exibição de luxo na primeira parte. A equipa de Ricardo Soares consolidou a oitava posição na Liga.









A história da primeira parte escreve-se pelos golos gilistas. Kanya Fujimoto inaugurou o marcador, logo a abrir o jogo, e condicionou a estratégia delineada por Ivo Vieira. O Gil Vicente não abrandou o ritmo e Fran Navarro cabeceou, aos 22’, para o segundo golo da noite. Aos 40’, Murilo fechou as contas antes do intervalo.

Na segunda metade, a equipa de Ivo Vieira regressou do balneário com vontade de inverter a tendência do jogo. No entanto, a ansiedade não foi boa conselheira, o Famalicão não marcou e não conseguiu reentrar na discussão do resultado.





Fran Navarro bisou, aos 76’, e liquidou a esperança famalicense de reduzir a desvantagem. O triunfo folgado do Gil Vicente castiga o desacerto da equipa de Ivo Vieira.