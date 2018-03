Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ganhámos dentro de campo", diz Sérgio Conceição após denúncia na Procuradoria

Queixa refere-se à segunda parte do Estoril-FC Porto, realizado no dia 21 de fevereiro.

15:14

Sérgio Conceição comentou a notícia que esta quinta-feira dá conta da entrada na Procuradoria-Geral da República (PGR) de uma denúncia anónima de atos de corrupção e fraude na segunda parte do jogo entre o Estoril e o FC Porto, realizado a 21 de fevereiro, frisando que o FC Porto ganha "dentro de campo".



"Alguém dizia na TV, e é verdade, que é levantar poeira. Mas isto é mais do que isso, é lixo, ácido. É tirar mérito e qualidade aos meus jogadores. Tenho muita pena", começou por dizer o treinador durante a conferência de antevisão do clássico frente ao Sporting, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão.



Conceição ainda sublinhou que não se importa de falar de futebol, mas "do futebol", já tem mais dificuldades. "Somos uma equipa forte, ganhámos dentro de campo", rematou.