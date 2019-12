“Ganhar finalmente a Taça da Liga”: Marcano aponta à conquista do troféu

Esperamos ganhar finalmente a Taça da Liga. Estivemos perto de o fazer nas duas edições anteriores, mas não o conseguimos. Agora, vamos atrás desse troféu", disse ontem Marcano na antevisão do jogo deste domingo (19h15, SportTV1) do FC Porto com o Desp. Chaves, cujo vencedor garante a passagem à final four da prova. O empate favorece os dragões.O defesa-central, de 32 anos, que foi poupado por Sérgio Conceição no último jogo com o Santa Clara (1-0) para a Taça de Portugal, está confiante: "É um jogo decisivo porque as duas equipas estão empatadas. Espero um FC Porto à imagem dos últimos jogos. Estamos a jogar bem e acredito que vamos passar à próxima fase."Sobre a mudança de treinador do Desp. Chaves (II Liga), troca de José Mota por César Peixoto, Marcano reconhece que pode trazer problemas aos portistas: "É uma situação que já enfrentámos várias vezes. Nunca é agradável. Houve coisas que mudaram, mas vamos preparar o jogo da mesma forma. Temos de focar-nos é no nosso trabalho."Já César Peixoto, novo técnico do Desp. Chaves, acredita que pode surpreender os dragões. "A maior responsabilidade é do FC Porto, apesar de jogarmos em casa. Temos as nossas armas, já estudámos os pontos fortes e fracos do adversário e não vamos entrar no campo derrotados, isso nunca", disse o técnico, que faz a estreia oficial pelos flavienses, desejando colocar a equipa a praticar um "futebol atraente e de qualidade".