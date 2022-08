Aimagem causou frisson e não era para menos. Após duas décadas marcadas pelo distanciamento público e pela troca frequente de acusações, Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa surgiam juntos à porta do Rei dos Leitões, na Mealhada, num clima de paz.



Essa cumplicidade registada pelas câmaras a 25 de maio de 2021, à saída do que ficou conhecida como a Cimeira do Leitão, contrariava o acordo estabelecido entre as duas figuras do futebol português de nunca serem vistas a cumprimentar-se ou lado a lado.









