Tiago Gouveia tem vindo a emergir na fase menos positiva do Benfica esta temporada. O extremo tem mostrado muita qualidade e garra, atributos que têm convencido Roger Schmidt a conceder-lhe cada vez mais minutos.



O jogador de 22 anos teve várias propostas para deixar o Benfica no último verão, apurou o Correio da Manhã, mas decidiu que iria ficar para tentar discutir o seu espaço no plantel do Benfica.









Ver comentários