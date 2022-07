Garra: Segundas linhas também resolvem

Ao quarto jogo da pré-época, o Benfica de Roger Schmidt voltou a dar bons sinais, mas agora com as segundas linhas a decidirem, na segunda parte do duelo frente ao Girona, na Suíça.









O onze inicial que tem sido habitual nas as partidas de preparação começou como tem sido usual. Intenso, a pressionar alto e a criar situações de golo. Contudo, desta vez, a equipa foi pouco eficaz. Primeiro Ramos e depois Neres perderam a possibilidade de levar a festa às bancadas do estádio de Yverdon-les-Bains, lotado com adeptos benfiquistas.

O conjunto espanhol, depois de um início difícil, começou a sair com mais facilidade das linhas de pressão e a encontrar espaço nas costas de Florentino e Enzo. Criou algumas situações de perigo, mas acabou por ser o Benfica a ter a melhor chance antes do intervalo, quando Gonçalo Ramos, isolado, perdeu o tempo de remate.









Leia também Máquina de Schmidt deixa água na boca Para segunda parte veio um novo Benfica que voltou a entrar bem. Contudo, o Girona (subiu este ano à La Liga) marcou após um mau alívio de Meité. Depois surgiu o rolo compressor encarnado. Vertonghen igualou num remate forte já dentro da área e quase logo a seguir Bah (o melhor) apareceu na área para dar vantagem às águias. Não satisfeito e beneficiando da quebra física do Girona, o Benfica fez o 3-1, num penálti apontado por Yaremchuk a castigar falta sobre Chiquinho.

O Girona ainda reduziu em mais um lance de bola parada mas Rodrigo Pinho, num remate à meia-volta, fez o 4-2 final.





A onze dias do primeiro jogo oficial, o Benfica volta a mostrar que está no rumo certo.





Jogadores em destaque



David Neres



Continua a mostrar qualidade. Técnica, velocidade e de remate fácil. Além disso, mantém o bom entendimento com Gilberto.





Alexander Bah



O Benfica mudou muito, para melhor, com a sua entrada. Disponibilidade física impressionante que lhe permite pisar zonas ofensivas. Voltou a marcar.





Diego Moreira







Leia também Águia já vence com dedo de Schmidt É atrevido e não tem medo de ter a bola. Ganhou o lance que valeu o golo de Bah. Ganha pontos para integrar o plantel para 2022/2023.

Chiquinho



Está a lutar por um lugar no grupo. Ganhou o penálti que resultou no 3-1, mas já antes deixou bons pormenores e um remate perigoso logo a abrir o segundo tempo.





Rodrigo Pinho



Estreia nesta pré-temporada. Começou descaído para a esquerda, mas foi na área que fez a diferença com dois cabeceamentos e um golo acrobático.





"Tenho aproveitado as oportunidades que o míster me tem dado"



“Foi um bom teste, todos são importantes para crescermos como equipa”, disse Chiquinho, médio do Benfica. “Em termos individuais, as coisas estão a correr-me bem. Tenho aproveitado as oportunidades que o míster me tem dado para ganhar confiança.”



Invasão de campo pacífica no final apesar dos pedidos



O jogo ainda não tinha acabado e já se pedia aos adeptos do Benfica que não entrassem no relvado após o apito final do jogo desta sexta-feira.Tal não aconteceu com os jogadores a serem engolidos por dezenas de benfiquistas que queriam estar perto dos seus ídolos.