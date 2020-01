Gedson incapaz de evitar nulo do Tottenham

Gedson Fernandes estreou-se este sábado pelo Tottenham, de José Mourinho, entrando aos 80’ para o lugar de Lo Celso - já depois de o Watford falhar um penálti -, mas foi incapaz de desbloquear o nulo em casa do adversário, em jogo da Liga inglesa.O internacional português, que está cedido pelo Benfica aos ‘spurs’, esteve interventivo, apesar de revelar falta de entrosamento com os companheiros.Perto do final, o Tottenham ficou a escassos 10,4 milímetros da vitória. Lamela quase marcou, mas a tecnologia de linha de golo revelou que a bola não entrou na baliza antes de ser cortada por Pussetto (Watford)."O jogo foi dividido. Fizemos entrar Gedson e ficámos a milímetros de vencer", afirmou Mourinho. A formação londrina não vence há quatro jogos consecutivos.Man. City, de Bernardo Silva, empatou (2-2) com o Crystal Palace. O Wolverhampton, de Espírito Santo, venceu (3-2) o Southampton.