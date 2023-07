Gelo inglês trava euforia do campeão Benfica

Ao quinto jogo e depois de quatro vitórias concludentes, o Benfica sofreu o primeiro desaire de pré-época. O Burnley, depois de Schmidt mudar de onze ao intervalo, marcou dois no Restelo diante das segundas linhas, que não deixaram bons sinais.Aursnes foi a única surpresa no onze face ao jogo com o Celta de Vigo. Uma opção que não resultou nos instantes iniciais, com o Burnley, que este ano subiu à Premier League, a dominar. Townsend teve nos instantes iniciais a situação de maior perigo para Odysseas. Depois, o Benfica foi ganhando consistência, mais bola e mais ocasiões. Algumas arrancadas de Rafa e os remates de Gonçalo Ramos foram o sinal mais da equipa de Roger Schmidt, que desta vez não contou com Di María inspirado.O técnico alemão voltou a mudar o onze por completo, isto quando faltam duas semanas para a Supertaça com o FC Porto.A intensidade perdeu-se, até porque os quatro homens da frente pouco ou nada pressionaram. A festa encarnada, com milhares de adeptos no Restelo, acabaria por esfriar com o golo de Dodgson, a castigar a inoperância do meio-campo e defesa encarnados. Depois, um erro do guarda-redes Samuel Soares permitiu o 2-0 a Ekdal.No sábado, o último teste com o Feyenoord antes do jogo a doer para a Supertaça. Para já, a equipa que parece ser a titular está preparada. Já os restantes onze...O Benfica desmentiu o interesse em Sadio Mané, atacante do Bayern Munique, noticiado pela imprensa árabe. O senegalês é cobiçado pelo Al Nassr."Estou feliz", disse Lucas Veríssimo à chegada ao Brasil para reforçar o Corinthians por empréstimo do Benfica.O Estádio da Luz será palco do evento religioso ‘Change’ (Associação Rodrigues Pereira e CHARIS — Catholic Charismatic International Service), no dia 4 de agosto.Nico González, de 21 anos, já está no Porto. O ex-Barcelona deverá ser apresentado como reforço dos dragões. Alan Varela despediu-se esta terça-feirados colegas do Boca Juniors.João Félix (Atl. Madrid) tem um novo interessado. O Galatasaray, campeão turco, prepara-se para fazer uma proposta de 10 milhões de euros pela cedência por um ano do português, que está na mira do Benfica. Félix quer uma equipa de Champions e os turcos estão a disputar a 2.ª pré-eliminatória.