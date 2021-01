Gelo obriga a adiar jogo entre Vitória de Guimarães e Farense. Veja as imagens

Decisão tomada. Onão vai ser disputado este sábado devido às condições adversas do relvado do Dom Afonso Henriques. A partida, que estava inicialmente agendada para as 18h00 deste sábado, será disputada à mesma hora no domingo.

"Relvado condicionado pelo gelo adia o jogo Vitória SC-SC Farense. O encontro está agora agendado para domingo, às 18h00", lê-se numa mensagem publicada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, na rede social Twitter.

? Relvado condicionado pelo gelo adia o jogo Vitória SC vs SC Farense. O encontro está agora agendado para amanhã, domingo, às 18h.#LigaPortugal — Liga Portugal (@ligaportugal) January 16, 2021

Depois de ter atrasado o início da partida por 30 minutos, o árbitro Fábio Veríssimo voltou ao relvado às 18h30 e entendeu não estarem reunidas as condições para o encontro entre minhotos e algarvios se realizar hoje.