Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelson Martins estreia-se a marcar e deixa Atlético de Madrid em vantagem na Taça

Internacional português marcou o primeiro golo pelo clube, aos 33 minutos.

23:04

O futebolista português Gelson Martins estreou-se esta terça-feira a marcar pelo Atlético de Madrid, fazendo o único golo do triunfo sobre o Sant Andreu, da primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha.



Perante uma equipa do quarto escalão, na sua estreia a titular pelos 'colchoneros', o internacional português marcou o primeiro golo pelo clube, aos 33 minutos.



O Valência, com Ruben Vezo a titular, sofreu para vencer fora o Ebro, por 2-1, tendo estado a perder, com um golo de Amelibia (61 minutos), quando o conjunto do terceiro escalão jogava com menos um jogador, por expulsão de Thiago Portuga (29), jogador que passou por Trofense e Oliveirense.



Regressado após mais de um mês ausente por lesão, Santi Mina salvou os valencianos, ao bisar aos 71 e 80 minutos.



Num encontro entre duas equipas que estão na zona de despromoção da liga espanhola, o Leganés e o Rayo Vallecano, com Bebé a titular, empataram a dois golos.



O Lugo, da segunda divisão, surpreendeu o Levante, sétimo do primeiro escalão, ao conseguir um empate a um golo.



Os jogos da segunda mão estão marcados para o início de dezembro.



Simeone diz que Gelson Martins deu passo em frente na integração na equipa

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, elogiou hoje a exibição de Gelson Martins, autor do único golo no triunfo sobre o Sant Andreu, na Taça do Rei de Espanha de futebol.



"Gostei da sua generosidade para colaborar com a equipa, também da sua velocidade e insistência. Hoje deu um passo em frente importante", disse.



O futebolista português Gelson Martins estreou-se a marcar pelo Atlético de Madrid, fazendo o único golo do triunfo sobre a equipa do quarto escalão, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Rei, naquela que foi também a sua estreia a titular pelos 'colchoneros'.



Depois de rescindir unilateralmente com o Sporting, o internacional português, de 23 anos, tinha sido utilizado apenas em três encontros da liga espanhola, sempre como suplente utilizado.