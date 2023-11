Geny Catamo vai renovar pelo Sporting até 2029, passando a ser o jogador do plantel com o contrato mais longo. O anúncio do novo acordo pode acontecer a qualquer momento, depois do entendimento entre as partes. Contudo, a SAD liderada por Frederico Varandas continua a encontrar grande resistência do Amora para ceder os 75% do passe do futebolista moçambicano. O que gera um enorme paradoxo. Catamo, apesar da novel condição de jogador com mais extensa ligação projetada ao clube, é apenas detido em 25% pelo Sporting.





Segundo avança o jornal ‘Record’, o Amora já recusou três propostas do emblema de Alvalade para garantir a totalidade do passe. A primeira no valor de 500 mil euros; a segunda, já em plena fase de ascensão do jogador no plantel de Amorim, na ordem de 1,2 milhões de euros, e a terceira a bater o milhão e meio de euros. Irredutível, o Amora tem sempre dito ‘não’ e faz saber que sem um cheque de três milhões de euros não abdica da parte que detém do passe do futebolista.