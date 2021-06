Geração de ouro fica com a prata ao perder o Europeu Sub-21

Não houve esplendor de Portugal, mas há que levantar hoje de novo. A geração que chegou ao ouro nos Europeus de sub-17 e sub-19 não conseguiu terminar com o jejum no escalão de sub-21. Um simples golo bastou ao adversário, que lá fez jus à máxima do futebol: onze contra onze, no fim ganhou a jovem Alemanha.









No planeamento para o encontro decisivo, Rui Jorge optou por Florentino no vértice recuado do losango do meio-campo e mudou o companheiro de ataque de Dany Mota. Desta vez, foi Tiago Tomás o selecionado e começou por responder bem, aos 8’, num remate perigoso precedido de um belo movimento em rotação.

Falando em rotação, Portugal entrou de pé no acelerador. Só no primeiro quarto de hora, Dalot e novamente TT voltaram a ameaçar a baliza alemã, sem sucesso. Precisamente aos 15 minutos, o jogo começa a virar - perda de bola de Florentino e remate de Wirtz a desviar em Queirós para a barra. O susto deixou os miúdos das quinas atarantados e a coisa abanou.





Valeram então os Diogos a servir de bombeiros numa casa a arder. Leite e Queirós tiveram cortes importantes, mas foi Diogo Costa a ficar com as missões mais vistosas: duas grandes intervenções do guarda-redes aos 21’ e aos 29’.





Num contra-ataque contra a corrente, Dany Mota isolou Vitinha e o médio fez o que não costuma fazer: complicou. Na cara de Dahmen, optou por um bailado que terminou sem remate nem passe em condições.





Desperdício a fechar a primeira parte, uma substituição a começar a segunda: Rafael Leão chamado para o lugar de Mota. Apesar da surpresa na retirada de Dany, não foi por isso que a Alemanha chegou à vantagem aos 49 minutos. Mais uma variação rápida para o flanco direito e a defesa lusa meteu água, com Nmecha a fintar Diogo Costa e a fazer o 1-0 final.





Se Portugal reagiu? Sim. E Rui Jorge voltou a ir ao banco. Tirou Vitinha e TT, entraram Conceição e Jota. Seguiram-se quatro ou cinco jogadas com algum perigo, mas remates à baliza alemã é que nem vê-los. Já do outro lado, foi Diogo Costa a segurar a equipa ao jogo até final, com mais três intervenções fabulosas, aos 72’, 75’ e 81’.





Com pouca cabeça, o coração não bastou aos rapazes das quinas, que já não conseguiram criar mais oportunidades de relevo. Geração de ouro desta vez ficou-se pela prata.





análise

+ Costa segurou Portugal

O guarda-redes foi decisivo a manter a esperança portuguesa até ao final, com meia dúzia de defesas impressionantes. A Alemanha arrecada o terceiro título da categoria. Já agora, apesar da derrota, mais uma belíssima campanha desta geração lusa. Chuta, Vitinha!...



- Chute, Vitinha! ...

Foi um dos melhores jogadores do torneio e não é culpado de nada, mas aquele lance em cima do intervalo não podia ter terminado num bailado inconsequente. Espelha as más decisões nada habituais deste grupo. Rui Jorge também não ajudou.



Sem qualquer influência

Um par de faltas por assinalar aos alemães, que castigaram principalmente criativos como Fábio Vieira e, mais tarde, Francisco Conceição, mas nada com interferência no resultado. Lances dentro das áreas foram sempre bem decididos.







SUPLENTES NÃO UTILIZADOS



Schubert, Grill, Vagnoman, Jaeckel, Mai, Appelkamp, Klimowicz



Maximiano, João Virgínia, Tomás Tavares, Pedro Pereira, Tiago Djaló, Baró, Filipe Soares



Stefan Kuntz TREINADORES Rui Jorge



Giorgi Kruashvili, Geórgia NOTA 6



Jogo sem VAR





AMARELOS

Wirtz 12’, Nmecha 43’, Daniel Bragança 58’ , Raum 90’, Ozcan 90+2’









