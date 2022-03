O Estoril venceu este sábado o Portimonense por 2-0 e subiu ao 6º lugar da Liga à condição. Já os algarvios agravaram o ciclo negativo: não ganham para o campeonato há quatro meses.









A equipa canarinha entrou melhor na partida, criando várias oportunidades de golo nos primeiros minutos. Acabou por inaugurar o marcador aos 28’, num ressalto aproveitado por Mboula após remate de Francisco Geraldes.

No início da segunda parte, o Portimonense mexeu na equipa para ir à procura do empate mas foi o Estoril que dilatou o resultado, aos 46’, num bom trabalho na área de Geraldes. Com o 2-0, os canarinhos foram controlando a partida e baixando a intensidade do jogo. O Portimonense não se resignou e ainda conseguiu introduzir a bola na baliza, aos 69’, mas o golo foi anulado por fora de jogo.