Fiasco na Áustria não agradou à direção do Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A gestão de Silas da equipa do Sporting que perdeu (0-3) com o LASK Linz para a Liga Europa foi alvo de contestação por parte de alguns elementos da direção leonina, apurou oApesar de a apetência para apostar em jovens da formação ter sido um dos pontos que levaram à escolha do atual técnico, internamente não se entende o porquê de jogadores como Acuña, Wendel, Luiz Phellype ... < br />