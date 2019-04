Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gesto de Ronaldo após eliminação da Juventus gera indignação e torna-se viral

Equipa do internacional português perdeu para o Ajax e falhou o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões.

14:54

O internacional português Cristiano Ronaldo continua a estar no centro das atenções depois da eliminação da Juventus na Liga dos Campeões, em casa, perante o Ajax.



Segundo avança o jornal espanhol AS, o futebolista português fez um gesto polémico na direção do banco de suplentes da Juventus, dando a entender que faltou coragem à equipa para o ganhar a partida.



O momento tornou-se viral na internet e já são muitos os comentários de internautas indignados com o que aconteceu.



Recorde-se que a Juventus perdeu por 1-2 frente ao Ajax e falhou o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões.