Está decidido: Domingos Soares de Oliveira vai receber uma indemnização milionária para deixar o Benfica. O valor final ainda não está definido, mas o CM sabe que irá superar o milhão de euros.



A saída deverá ocorrer no último terço do mês de agosto, estando ainda por definir o dia em concreto. O processo para a rescisão de contrato do administrador da SAD conheceu um novo avanço esta semana, depois de uma reunião em que participaram Soares de Oliveira e o presidente Rui Costa.









