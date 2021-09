Domingos Soares de Oliveira, que foi o braço-direito de Luís Filipe Vieira na SAD do Benfica, tem um contrato milionário.O administrador dos encarnados tem uma cláusula que prevê que o Benfica lhe pague dois milhões de euros, caso não tenha o pelouro financeiro.Também é suficiente que as suas funções sejam reduzidas - conforme pretende por exemplo José Eduardo Moniz, que tem pressionado Rui Costa nesse sentido - para que possa sair do clube e exigir o pagamento daquela quantia.