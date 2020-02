Gil Vicente canta vitória frente ao Vitória de Setúbal

Mais de três meses depois do último êxito fora de casa, o Gil Vicente foi esta sexta-feira a Setúbal ganhar 2-1. Os sadinos, que assim foram alcançados na tabela pelos galos (ambos com 26 pontos), viram os gilistas marcar por Lourency e Sandro Lima. O golo de Semedo não evitou o desaire.

Numa primeira parte de pouco interesse mas de muita luta, os gilistas foram mais esclarecidos e eficazes. Poucos minutos depois do reforço Montiel ter rematado com perigo à baliza de Denis, os forasteiros, aos 43 minutos, chegaram ao golo por Lourency, que junto ao segundo poste aproveitou a apatia da defesa anfitriã, para responder da melhor forma a um lance que teve início num canto de Henrique Gomes.

Após o intervalo, os gilistas ampliaram para 2-0 num tiro disparado por Sandro Lima, aos 61’. Volvidos seis minutos, os sadinos reentraram na discussão do marcador com um cabeceamento certeiro do capitão Semedo, que fez o 2-1. Até ao final, o resultado não se alterou.