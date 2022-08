O Gil Vicente saiu vergado por uma pesada derrota dos Países Baixos, ao perder por 4-0 com AZ Alkmaar na 1ª mão do play-off de acesso à Liga Conferência. Uma partida que deixou a nu a inexperiência europeia dos gilistas.









A equipa de Ivo Vieira, que perdeu Fran Navarro ainda antes do início do jogo, deixou boas indicações, mas cometeu erros imperdoáveis em alta competição e comprometeu a passagem à ronda seguinte, após sofrer três golos nos últimos 12 minutos.

Os holandeses entraram mais acutilantes e encostaram os gilistas ao último reduto. O domínio acabou por dar em golo e Dani de Wit inaugurou o marcador antes da meia hora.





Na segunda metade o Gil Vicente fez mudar o sentido do jogo e a bola passou a rondar a baliza de Verhulst. Os minhotos, com o passar dos minutos, cometeram falhas na saída de bola, acusaram a pressão e deixaram que os holandeses jogassem no erro adversário. Foi com naturalidade que o AZ Alkmaar trucidou o Gil Vicente e marcou, já na reta final, por Ladho, Pavlidis e Mees de Wit, fixando o resultado num aterrador 4-0 que compromete o sonho europeu.