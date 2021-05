Gil Vicente e Farense empatam: Noventa minutos, uma bola no poste

Gil Vicente e Farense empataram este sábado a zero, num jogo parco em oportunidades de golo e em que a repartição de pontos foi mais desagradável para os algarvios.A equipa da casa foi mais dominadora, mas esse ascendente não se traduziu em lances de grande perigo, com exceção de um remate ao poste, por parte de Pedrinho, à passagem do minuto vinte.O jogo começou com alguma supremacia dos gilistas, mas a boa organização defensiva do Farense não permitiu grandes ameaças à baliza de Beto. A turma de Jorge Costa era a que mais necessitava da vitória, já que continua na zona de descida, mas foi evidente a falta de soluções ofensivas.Resumindo, a repartição de pontos é justa, num jogo sem grandes pontos de interesse.