Gil Vicente e Sp. Braga com dérbi impróprio para cardíacos

Dérbi incrível em Barcelos, com Gil Vicente e Sp. Braga a empatarem a três golos. Num relvado encharcado, o Gil Vicente chegou à vantagem aos 21’, quando Baturina tirou partido de um erro de Serdar para bater Matheus. Quatro minutos depois, Serdar redimiu-se e sobre a linha evitou o 2-0. No seu melhor momento, o Sp. Braga esteve perto do empate aos 41’, primeiro por Ricardo Horta e depois por Banza.O 2.º tempo abriu com uma oportunidade perdida por Abel Ruiz, mas pouco depois surgiu um momento relevante do jogo, quando Niakaté derrubou Baturina, foi expulso e da marca de penálti Dominguez fez o 2-0 para o Gil. Mesmo reduzido a 10, o Sp. Braga reagiu, Banza reabriu o jogo aos 71’ com o 2-1, André Horta empatou de livre aos 78’ e, outra vez de livre, aos 82’, consumou a reviravolta, que Roan anulou aos 89’ com o 3-3 final. Impróprio para cardíacos.