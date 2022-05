O Gil Vicente garantiu este domingo o apuramento para as competições europeias ao bater o Tondela (3-0), que já só pode aspirar ao 16º lugar e à presença no play-off (frente ao 3º classificado da II Liga) para continuar entre os primodivisionários na próxima época.









Os galos de Barcelos, que igualam o melhor registo na Liga (o 5º posto de 1999/2000), entraram mais acutilantes. Fran Navarro marcou de imediato mas o VAR anulou o lance por fora de jogo de Fujimoto, o autor da assistência.

O Tondela, refeito do susto, tentou subir as linhas ofensivas mas sem sucesso. Ao cair do pano da 1ª metade, Marcelo Alves agarrou o adversário e viu cartão amarelo. No entanto, o VAR chamou a atenção de Hugo Miguel, que acabou por considerar que Pedrinho se encaminhava isolado para a baliza. Logo, a cor do cartão foi mudada para vermelho.









Leia também Leão vence o Gil Vicente e canta de galo na Liga dos Campeões No 2º tempo, em superioridade numérica, foi de forma natural que o Gil Vicente se colocou na frente do marcador. Primeiro Fujimoto e depois Samuel Lino, em duas ocasiões, fixaram o resultado em 3-0.

No final, os gilistas festejaram a concretização do sonho europeu e após o jogo deram uma volta à cidade num autocarro panorâmico. Já o Tondela saiu de Barcelos com o ponteiro no vermelho.