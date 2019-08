Gil Vicente renasce após o apagão e consegue empate frente ao SC Braga

O Sp. Braga não foi além de um empate a uma bola na visita ao Gil Vicente, depois de ter estado em vantagem desde os 6 minutos com um golo de Galeno, num jogo que esteve interrompido durante 30 minutos devido a um apagão da iluminação do Estádio Cidade de Barcelos.A equipa de Sá Pinto entrou na partida de forma avassaladora. Mais experientes, os bracarenses controlaram as operações a meio-campo e abriram espaço para Galeno (6’) subir em velocidade pelo corredor direito e fazer o 1-0.A equipa de Vítor Oliveira não acusou a desvantagem e manteve o mesmo desenho tático. O Sp. Braga aproveitou para defender em bloco e sair para as transições ofensiva pela certa. Num desses lances, Murilo (17’) surgiu isolado, mas Denis defendeu para canto. E o guarda-redes gilista voltou a brilhar num livre de João Novais.Na segunda metade, o Gil Vicente surgiu mais pressionante. E Lino mexeu com o jogo e com o poste da baliza de Eduardo ao atirar um bomba. No entanto, foi Sandro Lima (90’+19) quem marcou o golo do empate para os gilistas. Um resultado justo, num jogo em que o veterano guarda-redes Eduardo foi o melhor em campo.Uma avaria nos holofotes do Estádio Cidade de Barcelos interrompeu este domingo a partida entre o Gil Vicente e o Sp. Braga durante meia hora. As causas do apagão não foram reveladas, mas podem estar relacionadas com a forte trovoada que se fez sentir durante o jogo na região Norte.