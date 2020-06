Gil Vicente volta a cantar de Galo e vence Aves

O Gil Vicente venceu este domingo em casa o Aves (3-0) no arranque da 28ª jornada da Liga. Os gilistas ainda não tinham pontuado após a retoma, ao passo que os avenses vinham de um prometedor empate frente ao FC Porto.O Gil Vicente cedo se colocou em vantagem, com Henrique Gomes, aos 10', a marcar na sequência de um pontapé de canto. Fábio Szymonek ainda foi adiando o segundo, que surgiria aos 36', por Rúben Ribeiro, que cabeceou com êxito, após um cruzamento de Alex Pinto.No segundo tempo, manteve-se a toada de supremacia da equipa de Vítor Oliveira. Aos 83’ o Aves ainda poderia ter relançado a partida, mas o VAR anularia um golo a Mohammadi. Logo a seguir Lino ‘matou’ o jogo, com o 3-0, que deixa o Aves quase na II Liga.