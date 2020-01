Gilistas com queixa na GNR após agressão de adeptos do Paços de Ferreira a jogador

A agressão de que foi alvo Fernando Fonseca, em Paços de Ferreira, após o empate (0-0) entre o Gil Vicente e a formação pacense, no passado domingo, não vai colocar em causa as relações entre os dois clubes.O lateral, de 22 anos, no final do jogo, era esperado pela avó no exterior do estádio, antes de entrar para o autocarro da equipa, quando foi abordado por um grupo de cinco pessoas, adeptos do Paços de Ferreira, que acabaram por o agredir, com uma chapada. Fernando Fonseca fez queixa às autoridades e dois adeptos foram identificados pela GNR."Não queremos fazer disto um problema porque não tem nada a ver com os dois clubes. Temos noção de que o Paços de Ferreira não se revê nestes comportamentos", disse ao CM o diretor de comunicação gilista, Miguel Sá Pereira, que não quer que o caso ganhe proporções maiores. "Fizemos queixa às autoridades, agora o processo vai decorrer normalmente. Infelizmente, estas coisas acontecem", sublinhou o responsável. Quanto ao antigo internacional jovem português, "ficou marcado, até pela presença de uma familiar próxima, que se assustou com o sucedido".As relações entre os clubes são "muito boas", conforme precisou Sá Pereira, que destacou o papel de Paulo Meneses, líder pacense. "Apressou-se a pedir desculpa. É um ato isolado e a postura do Paços de Ferreira sempre foi exemplar", garantiu. Fernando Fonseca utilizou as redes sociais para desvalorizar o sucedido, destacando o ponto conquistado no jogo. "Agora é focar no que aí vem e agradecer aos nossos adeptos o grande apoio", frisou.