O italiano Giuseppe Iachini é o novo treinador da Fiorentina, substituindo no cargo Vincenzo Montella, anunciou hoje através de um comunicado o clube de futebol de Florença.

"A Fiorentina comunica que Giuseppe Iachini é o novo treinador da equipa 'viola'", pode ler-se no texto do comunicado divulgado pelo clube, que ocupa a 15.ª posição na I Liga italiana e que não vence um jogo desde 30 de outubro.

Iachini, de 55 anos, chega à Fiorentina depois de treinar o Palermo, a Sampdoria, o Sassuolo e a Udinese, entre outras equipas, mas foi jogador da equipa 'viola' entre 1989 e 1994.

O substituto de Montella, que começará a trabalhar com o plantel a partir de 29 de dezembro, recebeu as boas-vindas do presidente da Fiorentina, o norte-americano Rocco Commisso, em declarações ao 'site' do clube: "Escolhemos Iachini por ser um homem de valores, vinculado a Florença e à Fiorentina. Devemos estar unidos e retomar o caminho certo."

O novo técnico fará a sua estreia em Bolonha, perante a equipa local, no estádio Renato Dall'Ara, no próximo dia 06 de janeiro.

Na sexta-feira, a equipa foi goleada em casa pela Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, por 4-1, em jogo da 17.ª jornada da Serie A, na sequência do qual Vincenzo Montella foi despedido, deixando a equipa no 15.º lugar no campeonato, apenas três pontos acima da linha de descida.