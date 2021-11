A goleada do Benfica frente ao Sp. Braga (6-1), no último jogo da Liga, veio acalmar o feitio impulsivo de Nicolás Otamendi, que ficou muito incomodado com o resultado diante do Estoril (1-1 em jogo da Liga) e logo a seguir pelo facto de ter sido preterido no encontro com o Bayern Munique, (2-5 para a Champions), apurou o Mais Sport.