O resultado em Alvalade (5-0) ficou aquém das nossas expectativas. Foi muito pesado, mau para nós. O que fica para a história é o resultado e a goleada do Sporting envergonha-nos e desilude os nossos adeptos", disse esta quarta-feira Artur Jorge sobre o desaire do Sp. Braga na Liga, esperando uma reação da equipa no jogo desta quinta-feira (20h00) com o Qarabag do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa.









