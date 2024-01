Goleada na Luz só depois de muito sofrer

Quando uma equipa goleia pouco se pode dizer sobre a justiça do marcador. Mas nem sempre é assim. O Benfica foi dominado pelo Rio Ave, na Luz, durante muito tempo e só conseguiu chegar à vantagem, no segundo tempo, após a expulsão do vila-condense Aderllan.

Pelo terceiro jogo seguido, Schmidt apresentou o mesmo onze. Até começou bem, com Rafa quase a marcar, mas depois foi o Rio Ave a mandar. Marcou por Guga, mas podia ter feito ainda mais mossa não fosse a segurança de Trubin com duas defesas decisivas.

Foi numa transição que o Benfica chegou ao empate, mas sem merecer. Rafa arranca na direção da área, levanta a cabeça e passa a Di María. De primeira, o argentino faz um bom golo que acalma as hostes encarnadas.

Quase logo a seguir João Mário pôs à prova o guarda-redes Jhonatan, que fez uma defesa vistosa, evitando o 2-1, que seria muito injusto para aquilo que os vila-condenses vinham a fazer em pleno Estádio da Luz.

Nada mudou no segundo tempo. O Rio Ave começou com duas bolas ao poste.

Numa altura em que o Benfica não encontrava antídoto para chegar à baliza contrária, Aderllan é expulso com duplo amarelo. Quase logo a seguir, António Silva, num lance muito confuso, faz o segundo do Benfica.

A partir daí o Rio Ave desmoronou-se e sofreu mais dois golos. Primeiro pelo reforço Marcos Leonardo e, quase a terminar o encontro, por João Mário, após excelente assistência de Rafa.

O Benfica fecha a primeira metade da Liga com uma vitória complicada que volta a deixar em 1 ponto a desvantagem para o líder Sporting.