Goleada salva FC Porto e finta maldição dos cónegos

O fim da maldição dos cónegos nos pés de Jesús. Corona foi a estrela que guiou os dragões para a vitória num encontro frenético que começou a perder e em que sofreu dois golos, no mínimo, inusitados. Soares voltou a mostrar cabeça, Telles, de penálti, e Díaz assinaram o resto da certidão de óbito da praga que durava já há quatro anos.Mas Moreira de Cónegos não demorou a mostrar porque costuma ser a casa dos horrores para os dragões. Marega atropelou Nakajima e bola sobrou para o adversário - Fábio Abreu meteu Leite e Mbemba no mesmo bolso, fazendo o 1-0. Logo depois, os minhotos voltaram a marcar, mas Soares Dias assinalou falta sobre Marchesín.O FC Porto reagiu à meia hora e a solução voltou a sair da cabeça de Soares, empatando o jogo a centro de Corona, mexicano que, a seguir, seria pontapeado na área. Alex Telles fez a reviravolta, aos 39’, de penálti, e os portistas respiraram de alívio. Cedo demais. O carrossel de emoção ainda só ia a meio. Marchesín estava embruxado e um centro inofensivo de João Aurélio deu num golo ainda mais anedótico que o primeiro.A segunda parte começou muito morna e Conceição quis mexer com o encontro e foi buscar Díaz, que não demoraria a colocar a coxa no sítio certo - intervenção de Soares não parece faltosa - para devolver o rumo na perseguição ao Benfica. A cereja no topo do bolo portista chegaria, pois claro, dos pés de Corona. E, Jesús! Que golaço. Até final, o mexicano seria novamente destaque por conseguir o segundo amarelo que tanto procurou. Dragão mantém-se a quatro da águia."Foi fundamental a nossa atitude. Não entrámos bem no jogo, tivemos alguma intranquilidade. Depois fomos à procura do resultado, frente a um Moreirense organizado. Foi uma vitória justa", referiu Sérgio Conceição.