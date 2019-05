Goleada segura Tondela na Primeira Liga

Foi um jogo com sete golos, muita emoção, estádio cheio, público junto ao relvado em delírio e boa arbitragem. No Estádio João Cardoso este domingo aconteceu futebol - do melhor que se viu nesta Liga.A vitória acabou por sorrir ao Tondela, que goleou o Chaves por 5-2 e assim conseguiu manter-se na Liga pela quinta época consecutiva - aconteceu novo ‘milagre’ em Tondela, o terceiro em quatro épocas. O Desp. Chaves caiu para a II Liga de cabeça levantada.O jogo começou frenético, com o Tondela a entrar a todo o gás e a não deixar respirar o Chaves, que apostou no jogo de troca de bola curta no meio-campo.Não resultou: Ícaro (4’) inaugurou o marcador, num remate de cabeça; João Pedro (8’), Jhon Murillo (16’) e Delgado (28’) colocaram o resultado em 4-0 e os flavienses em pânico. José Mota pediu reação aos seus jogadores e a equipa visitante reduziu para 2-4 no final da primeira parte.No reatamento do jogo, o Tondela jogou em contenção e o Chaves foi à procura da reviravolta sobretudo através de bolas longas para a baliza de Cláudio Ramos - outra grande exibição.Tondela defendia-se como podia e o Chaves não desistia. Aos 77’, numa transição rápida, o venezuelano Murillo apareceu sozinha na área e bisou. Sentenciou o jogo (5-2) e o D. Chaves, que caiu para a II Liga.No final, os adeptos do Tondela invadiram o campo e festejaram com jogadores e técnicos. Pepa celebrou com a família e recolheu aos balneários.Na conferência de imprensa foi surpreendido pelos seus atletas que se ‘vingaram’ e lhe deram um banho. Tudo aponta que não continuará no Tondela.