Golo de Carter deixa Viseu em festa e garante lugar da equipa nas 'meias' da Taça de Portugal

O Académico de Viseu está pela primeira vez na sua história nas meias-finais da Taça de Portugal ao derrotar esta quinta-feira, por 1-0, o Canelas no velhinho estádio do Fontelo. Carter entrou e fez golo que deixou a equipa da casa em festa. Segue-se o FC Porto.A primeira parte ficou marcada pelo domínio viseense mas com as melhores situações de golo a pertencerem à equipa de Gaia. No segundo tempo tudo foi diferente. O Ac. Viseu voltou a dominar por inteiro o encontro com várias oportunidades para marcar.Contudo, só a entrada de Carter impediu o prolongamento que já todos perspetivavam. Em tempo de descontos, o australiano subiu mais alto que a defesa do Canelas e fez o único golo do encontro. Até final, a equipa de Macaco (chefe da claque Super Dragões não saiu do banco de suplentes) ainda teve uma boa chance para empatar, mas Ricardo defendeu uma bomba de Vítor Fonseca.A arbitragem de Hélder Malheiro foi contestada pelos homens da casa que se queixaram do constante antijogo da equipa do Campeonato de Portugal.