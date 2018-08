Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golo de Daniel dos Anjos no último minuto dá vitória ao Benfica B em Arouca

Encarnados tinham vencido na estreia em casa frente ao Leixões, por 2-1.

14:07

O Benfica B somou este domingo a segunda vitória consecutiva na II Liga de futebol, ao vencer por 2-1 na visita ao Arouca, em jogo da segunda jornada, com um golo no último minuto de Daniel dos Anjos.



Victor Massaia deu vantagem aos arouquenses, aos 29 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas Joga, aos 66, e Daniel dos Anjos, aos 90+7, consumaram a reviravolta dos 'encarnados', que mantiveram o pleno de vitórias no campeonato.



O Benfica tinha vencido na estreia em casa frente ao Leixões, por 2-1, um resultado igual ao obtido pelo Arouca em Penafiel.



Em Arouca, o Benfica foi o primeiro a chegar à baliza adversária, com Kalaica a ameaçar, na sequência de um canto, aos 13 minutos, depois de um primeiro cabeceamento de Keaton Parks bloqueado pela defesa.



Aos 28, Massaia foi derrubado na área por Zlobin, quando tentava pelo driblar o guarda-redes 'encarnado', após uma jogada de João Amorim e Adílio. Na conversão do castigo máximo, o mesmo Massaia deu vantagem aos anfitriões.



A reação dos comandados de Bruno Lage veio dois minutos depois com um remate do campeão da Europa de sub-19 Jota, que passou ao lado da baliza.



Até fim da primeira parte, Sanchez (35) e Fábio Fortes (42) tentaram o segundo golo para a formação de Miguel Leal, mas sem sucesso.



Na segunda parte, o Benfica B deu a volta ao jogo com golos de Jota (66) que assistiu para o golo da vitória, aos 90+7, de Daniel dos Anjos, que tinha entrado na segunda parte.



Antes, aos 90+4, Tiago Dantas, de apenas 17 anos, já tinha acertado na trave da baliza defendida por Rui Vieira.



Com este triunfo, os 'encarnados' juntam-se a Estoril Praia, Farense, Mafra e Paços de Ferreira, todos com dois triunfos nas duas primeiras jornadas.