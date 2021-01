Um golo de Lucas Áfrico nos instantes finais da partida permitiu este domingo ao Marítimo vencer em casa do Gil vicente por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa altura em que o encontro parecia caminhar para o 'nulo', o defesa-central brasileiro dos insulares surgiu entre a defesa contrária e marcou de cabeça o único golo do encontro, aos 87 minutos.

Com esta vitória, o Marítimo sobe ao oitavo lugar da prova, com 17 pontos, enquanto os gilistas estão no 14.º posto, com 13.