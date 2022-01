O Tondela voltou às vitórias, cinco jornadas depois, ao receber e bater o Moreirense (2-1), numa partida decidida na última jogada pelo espanhol Manu Hernando.





No jogo em atraso da 13ª jornada, adiado na altura devido à Covid-19 que isolou o plantel do Tondela - outra vez com novo surto no plantel - o Moreirense dominou a primeira parte, aproveitando-se das (muitas) fragilidades da equipa da casa. Por isso, foi com naturalidade que chegou ao 1-0 por Rafael Martins, aos 22’. Walterson poderia ter dilatado o marcador, aos 43’, mas acertou no poste.