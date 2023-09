Golo de Nuno Santos nomeado para o Prémio Puskás

O golo de letra de Nuno Santos frente ao Boavista, na 24ª jornada da última temporada, está entre os nomeados para o prémio Puskás.A FIFA anunciou esta sexta-feira os 11 nomeados para a premiação do golo mais bonito da época passada e o golo de Nuno Santos está na lista. O organismo utilizou as seguintes palavras para descrever o golo do português: "A bola chegou a Nuno Santos logo a seguir à marca de penálti, com quatro defesas a bloquearem o caminho para a baliza. No entanto, o extremo português do Sporting não se deixou enganar e, com um pé esquerdo audacioso, deixou os defesas e o guarda-redes sem saber o que fazer e acabou por bater no poste a caminho da baliza".- Álvaro Barreal (FC Cincinnati vs Pittsburgh Riverhounds)- Linda Caicedo (Alemanha vs Colômbia)- Julio Enciso (Brighton vs Manchester City)- Seong-jin Kang (Jordânia sub-20 vs Coreia do Sul sub-20)- Sam Kerr (Austrália vs Inglaterra)- Brian Lozano (Atlas vs América)- Guilherme Madruga (Novorizontino vs Botafogo)- Iván Morante (Ibiza vs Burgos)- Askhat Tagybergen (Cazaquistão vs Dinamarca)- Bia Zaneratto (Brasil vs Panamá)