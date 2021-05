O Boavista recebeu este sábado o Portimonense e venceu com um golo solitário de Jackson Porozo. Três pontos muito importantes para a equipa de Jesualdo Ferreira, na luta pela fuga aos lugares da despromoção, mas as decisões ficam para a última jornada. Já os algarvios, com esta derrota, acabam também por não ter a manutenção assegurada.









Quanto ao jogo, o receio de perder pontos condicionou as iniciativas atacantes das duas equipas até ao intervalo.

Na segunda metade, o Boavista, a jogar em casa, foi ‘obrigado’ a arriscar um pouco mais. O esférico passou a rondar a baliza de Samuel com alguma intencionalidade. Aos 71 minutos, a bola sobrou no coração da área algarvia e Jackson Porozo inaugurou o marcador. O Portimonense esteve perto de empatar, mas a equipa de Jesualdo Ferreira guardou a vantagem preciosa até final.