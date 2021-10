O Sp. Braga goleou este domingo o Moitense, por 5-0, num jogo que contou com cinco mil espectadores, e em que o menino Roger, de apenas 15 anos, foi a figura da partida, ao marcar o seu primeiro golo pela equipa principal.





Os bracarenses ganharam, mas foi o Moitense (I Divisão distrital de Setúbal) quem fez a festa. O público aderiu e os jogadores bateram-se com brio numa luta desigual. E os cinco mil espectadores foram incansáveis. Até aplaudiram o golo de Roger (3-0). Todos fizeram questão de o cumprimentar. Houve lágrimas e um abraço sentido a Carlos Carvalhal. Roger nasceu na Guiné-Bissau (21/11/2005) e é primo de Joelson Fernandes (emprestado pelo Sporting ao Basileia).Uma lesão de Galeno levou o técnico a recorrer aos sub-19. Fez um jogo-treino com o Vizela e cumpriu. Carvalhal perguntou-lhe como se identificava tão bem com o jogo da equipa. A resposta foi simples: “Vi vídeos, míster, dos jogos do Braga, e vi como o Galeno se posicionava”. Nunca mais saiu do plantel.