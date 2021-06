Golo de Taremi no jogo com Chelsea eleito o melhor da edição 2020/21 da Liga dos Campeões

O pontapé de bicicleta com que Mehdi Taremi marcou ao Chelsea foi eleito melhor golo da última edição da Liga dos Campeões, ganha precisamente pela equipa inglesa.O golo do iraniano aconteceu no jogo da segunda mão dos quartos-de-final, que os dragões venceram, por 1-0, um triunfo que se revelou insuficiente para a equipa portuguesa seguir em frente na prova, devido à derrota por 2-0 no primeiro confronto.A votação no site da UEFA foi encerrada esta sexta-feira - mais de um milhão de pessoas votaram na iniciativa - e o avançado iraniano foi o vencedor.