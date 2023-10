O golo de Arthur Cabral na vitória do Benfica (4-1) frente ao Lusitânia, em jogo da Taça de Portugal, deixou o treinador Roger Schmidt particularmente satisfeito, em vésperas do fundamental duelo na Champions com a Real Sociedad (terça-feira, na Luz).



Segundo apurou o CM, o treinador rejubilou com o facto de o avançado ter colocado ponto final num jejum de golos.









Ver comentários