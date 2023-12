Golo português dá vitória ao Celtic no histórico clássico contra o Rangers

O médio português Paulo Bernardo abriu este sábado o marcador e ajudou à vitória no histórico clássico Old Firm, nome pelo qual é designado o jogo de futebol que opõe o Celtic e o Rangers (2-1).

Em partida da 21.ª jornada da Liga escocesa de futebol, o jogo grande entre os dois emblemas de Glasgow foi favorável aos bicampeões em título, com o Celtic a garantir a vitória com golos de Paulo Bernardo, aos 25 minutos, e Furuhashi, aos 47.

Muito perto do final e já reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Balogun, aos 71 minutos, o Rangers ainda reduziu por James Tavernier, aos 88.

No 333.º 'Old Firm' a contar para a Liga escocesa, 131 anos depois do primeiro, disputado em 1891, o Celtic aproveitou para se distanciar na liderança do campeonato, agora com mais oito pontos do que Rangers, mas que tem menos dois jogos.

Paulo Bernardo, de 21 anos e que está cedido ao Celtic por empréstimo do Benfica, marcou o seu segundo golo pela equipa, depois de ter apontado o primeiro já na última jornada, no triunfo em casa do Dundee (3-0).