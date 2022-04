Golo solitário dá segunda vitória seguida ao Boavista

O Boavista recebeu este sábado o Arouca e venceu graças a um golo solitário de Gorré. O segundo triunfo consecutivo da equipa de Petit vale o 10º lugar na tabela, ainda que à condição.Os boavisteiros entraram mais acutilantes e Gorré, à passagem do quarto de hora, deu expressão ao domínio inicial das panteras negras. O avançado holandês foi mais forte no duelo individual com Basso e inaugurou o marcador.Minutos depois, Musa ensaiou um remate em ‘folha seca’, mas a bola saiu por cima da trave da baliza de Victor Braga. O Arouca reagiu, André Silva esteve perto de marcar, num remate de longa distância, mas o resultado ficou igual.Na segunda metade, a equipa de Armando Evangelista reentrou com clara intenção de retificar o marcador. Os arouquenses tiveram maior posse de bola, criaram oportunidades mas sem mostrar eficácia. Até final, a intensidade de jogo não se alterou e o resultado também não. Já nos descontos, um remate de Pité esbarrou no árbitro Vítor Ferreira.O Paços de Ferreira regressou este sábado aos triunfos, ao vencer em casa o Marítimo por 2-0. Os golos surgiram no 1º tempo. O primeiro logo aos 9’ pelo espanhol Adrian Butzke, após assistência de Luiz Carlos, e o segundo aos 29’, com o mesmo Butzke a servir Nuno Santos.