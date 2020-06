Golo solitário de Corona atira FC Porto para a liderança da Liga

Um golo num balão de Corona (6’) foi suficiente para o FC Porto vencer o Marítimo e isolar-se no comando do campeonato.Os dragões entraram no campo conhecedores do empate do Benfica em Portimão e dispostos a isolarem-se no comando. Sérgio Conceição mexeu na equipa, depois da derrota com o Famalicão. Regressou Alex Telles, falhou o jogo por castigo, e trocou Soares por Zé Luís. Procedeu ainda a mudanças de posição. Foi o caso de Manafá que voltou ao lado direito da defesa, permitindo a subida de Corona. E quem tem Corona tem golo. O mexicano aproveitou um lance dividido na área dos insulares e rematou em balão para golo.Estava desbloqueado o jogo, mas longe de ter a vitória garantida. Os insulares apresentaram-se muito bem organizados e sempre com os olhos na baliza de Marchesín. Daizen Maeda e Joel Tagueu desperdiçaram boas ocasiões para o empate. Os dragões também ameaçaram com golo, por Sérgio Oliveira, Alex Teles e Zé Luís.Na etapa complementar, o Marítimo mostrou grande incapacidade para atacar e os dragões limitaram-se a gerir a magra vantagem.Mesmo assim, os dragões tiveram sempre o jogo controlado. Sérgio Oliveira continuou a ser o jogador mais perigoso do FC Porto, com vários remates de fora da área travados pelo guarda-redes Charles.Um falhanço de Mbemba ainda trouxe alguns arrepios aos portistas, mas Daizen Maeda falhou a emenda.Alex Telles, já sem pernas, acabou por ser expulso por duplo amarelo, mas os dragões já não deixavam fugir os três pontos que os deixam isolados na liderança da Liga.Marchesín – Sempre atento. Grande defesa aos 23’. Pouco trabalho.Manafá – Boas arrancadas, um slalom a desequilibrar.Mbemba – Ativo, mas um pouco atabalhoado.Pepe – Tão quizilento, como eficaz. Um líder ‘à Porto’Alex Telles – Agita. Uma bomba para defesa de Charles. Acabou por ser expulso por não ter pernas...Danilo – Marca o ritmo. Forte a defender e a atacar.Corona - É um dos mais valiosos do plantel. Joga em qualquer posição e ainda faz golos. Ontem trouxe a tranquilidade logo aos seis minutos.Sérgio Oliveira – Um passe errado, mas compensou no ataque. Foi o mais perigoso dos dragões. Várias bombas e um cabeceamento.Luis Díaz – Interventivo e com qualidade no passe. Esforçado.Zé Luís – Regressou à equipa e lutou muito.Marega – Discreto e longe do perigo. Muito fraco.Fábio Vieira – Estreia. Um remate perigoso.Uribe – Refrescou.Soares – Viu Nanu roubar-lhe um golo na linha.Diogo Leite – Sem tempo.Corona é um polivalente de luxo. Joga a defesa-direito, a extremo-direito e esquerdo e ainda ajuda no apoio ao ponta de lança. E acrescenta a isto tudo, o instinto goleador. Esta quarta-feira valeu mais três pontos.É um corpo estranho nesta equipa do FC Porto. Manteve a titularidade, mas nunca esteve verdadeiramente no jogo. Longe do perigo, sem bola. Lento a virar-se permitiu um corte do defesa insular. Muito pouco.O juiz lisboeta Tiago Martins teve uma arbitragem segura. Cumpriu no capítulo disciplinar. Fica ainda com o benefício da dúvida num empurrão na área de René Santos a Zé Luís no final da 1ª parte. Mandou jogar a bola apesar dos protestos do avançado portista.