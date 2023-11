Os três golos marcados no triunfo (4-2) sob o Farense arrebitaram Viktor Gyokeres, devolvendo o ânimo perdido pelo jogador após a expulsão precoce na Liga Europa.









O hat trick para a Taça da Liga frente aos algarvios é o primeiro da carreira do avançado ao mais alto nível enquanto sénior. Antes da passada quinta-feira, Gyokeres só tinha feito três golos num jogo ao serviço do Brommapojkarna, na derradeira jornada da 2.ª divisão sueca, em novembro de 2017.

Atingir uma marca histórica teve o condão de voltar a colocar os níveis motivacionais de Gyokeres no máximo, apurou o CM. Desde que chegou ao Sporting, no verão, o jogador de 25 anos tem demonstrado uma resistência mental que rivaliza com a robustez física. Não acusa a pressão, independentemente do momento, sendo esse outro dos motivos para, ao longo da carreira, raramente ser substituído.









Leia também Rúben Amorim lembra que receção ao Farense é "jogo decisivo" na Taça da Liga Ainda assim, o vermelho direto frente ao Raków, logo aos 8 minutos, fez com que Gyokeres sentisse que expôs a equipa (empate 1-1), sendo sua vontade ‘acertar as contas’ o mais rápido possível. Os três golos ao Farense, depois de ter ficado em branco na vitória (2-0) com o Boavista, afastam essa pressão.

Gyokeres deverá manter a titularidade na receção de amanhã ao E. Amadora e depois descansa uma semana antes da visita ao Benfica.