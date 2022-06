Parece que a época está a acabar, mas na verdade só está a começar”, escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais, na sequência da vitória expressiva de Portugal sobre a Suíça (4-0), na segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Futebol: Seleção deve continuar a ser Ronaldo e mais dez?







O triunfo gordo e o regresso aos golos (com um bis) vieram dar um novo impulso no plano motivacional ao capitão da Seleção, que antes deste jogo estava a passar por um jejum de cinco jogos sem marcar de quinas ao peito, situação muito rara na sua carreira.









