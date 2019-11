Golos não apagam mágoa de Pizzi

Pizzi é por esta altura o jogador mais decisivo do Benfica na Liga portuguesa. Contudo, o jogador não está totalmente satisfeito com as opções de Lage, nomeadamente nos últimos jogos da Champions, apurou oO médio continua com números impressionantes. Com 17 jogos oficiais realizados (todas as competições) está já muito perto do melhor registo de sempre. Por isso, o jogador não entende o facto de ter perdido a titularidade nos dois jogos com Lyon para a Champions. A entrada a partir do banco, nesses encontros, acabou por comprovar a sua preponderância.Na Luz, marcou o golo que deu o triunfo 2-1. Já em Lyon, assistiu Seferovic para golo das águias (derrota 1-3) depois de ter avançado para o onze no segundo tempo.Nos Açores, diante do Santa Clara, Pizzi voltou a puxar dos galões. Mas na altura dos festejos do golo do triunfo, teve um gesto que pode demonstrar uma relação mais distante com o técnico. O médio marcou e dirigiu-se ao banco de suplentes para cumprimentar efusivamente Tiago Pinto (diretor para o futebol).Naquele momento, não cumprimentou Lage, que ao intervalo tinha motivado a equipa com o anúncio de de que iria ser pai outra vez. Pizzi, de 30 anos, marcou esta época 13 golos (melhor registo de sempre é de 15 numa temporada completa, 2018/19). Além disso, leva já seis assistências.O plantel do Benfica só este domingo viajou para Lisboa. E foi ainda no Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, que a comitiva encarnada recebeu um inesperado ‘banho de multidão’. Dezenas de jovens adeptos do Benfica, envergando as camisolas do clube, esperaram pelos jogadores em busca do tão aguardado autógrafo e fotos para mais tarde recordar. O plantel regressa esta segunda-feira ao trabalho depois de um domingo sem treino.