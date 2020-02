Golpe de '31 milhões' deixa Sporting no quarto lugar da Liga

Dá um jeito danado ter 31 milhões no banco. Numa semana tirada dos sonhos de um menino de 20 anos, Francisco Trincão assinou pelo Barcelona e nem precisou de dez minutos para colocar o pé direito no lugar certo e acelerar para a ultrapassagem do Sp. Braga ao Sporting. O terceiro lugar do pódio é arsenalista.Há muita coisa para contar até esse minuto 76. Interessava, desde logo, saber como se daria a equipa de Jorge Silas no primeiro teste pós-Bruno Fernandes. O desenho foi feito com recurso a linha de três defesas, em jeito de espelho do que também é preconizado por Amorim.E até entrou melhor a turma de Alvalade. Com 46 segundos de jogo e já Eduardo ficava perto de fazer o que nunca viria a ser feito pelos leões - o remate é desviado. Numa tendência de maior posse de bola dos da casa e mais remates dos visitantes, iam começando a destacar-se Galeno de um lado e Camacho do outro nas tentativas de incomodar os guarda-redes.Se houve oportunidades? Sim, mas apenas uma ou outra merecedora dos adeptos se levantarem das cadeiras - Sporar, por exemplo, num belíssimo trabalho aos 9’. Dava a ideia até de que os batimentos cardíacos só ficavam mais acelerados com questões de arbitragem. De Bruno, os jogadores do Sporting ficaram com o bom da entrega, mas também com o mau dos protestos veementes aos árbitros - ainda assim, Jorge Sousa exagerou nos cinco amarelos ao Sporting ainda antes do intervalo, com apenas um para os da casa. A confusão com que acabou a primeira metade deu até para um fiscal de linha cair para os apanhados.O refrear dos ânimos ajudou a uma segunda parte bem interessante. A certa altura, o jogo partiu-se e é comum dizer-se que podia cair para qualquer um dos lados. Matheus e Max tornaram-se guardiões da Pedreira e brilharam a grande altura.E eis que, para gáudio dos jornalistas espanhóis no estádio, Rúben Amorim sacou de Trincão, num golpe milionário para roubar os três pontos. Há jogadores nascidos para estar no sítio certo à hora certa - Neto evita o golo de Galeno e a bola sobra para o próximo companheiro de Messi, que, de pé direito, que nem sequer é o seu mais forte, dispara com eco desde a capital do Minho até ao Camp Nou.Sporting continuou a tentar tudo, mas foi pouco. É pouco. Sem Bruno, claro, ainda é menos. Jorge Silas tem a vida cada vez mais complicada, enquanto Rúben Amorim em Braga é só amor... e pódio.Frederico Varandas não poupou críticas à arbitragem de Jorge Sousa e admitiu mesmo que os leões vão para o "registo que ninguém quer, o do ruído".O presidente do Sporting queixou-se dos vários cartões amarelos (7) mostrados à equipa e referiu que o juiz portuense "intimidou" os jogadores leoninos, ameaçando-os que, se falassem, seriam expulsos.Está a justificar a aposta de Silas. Seguro entre os postes, nada podia fazer no golo. Mesmo assim, foi adiando como pôde o golo bracarense. Fez várias defesas de grande nível.Boas arrancadas pela sua ala, cruzando quase sempre com perigo.Viu um amarelo (10’) e isso terá condicionado o resto da exibição. Seguro.Adiou o golo bracarense com um corte em cima da linha. Fez mais um corte arriscado.Foi o terceiro central da equipa e acusou a inexperiência.Está a subir de rendimento e pode ter ganho o lugar a Doumbia.Foi surpresa no onze. Podia ter marcado no primeiro minuto não fosse o corte de David Carmo. Acusou o cansaço na parte final.Tentou, sem êxito, remates de longa distância. Mostrou-se mais confortável com a bola nos pés.Arrancadas e cruzamentos para a área. Não se percebeu a substituição.Começa a ganhar protagonismo. Tem talento, só falta o golo.Bons pormenores, como o domínio de bola no peito, com o remate a sair por cima. Precisa de marcar.Agitou o jogo.Bruno Viana negou-lhe o golo nos descontos.Sem pedalada.Um punhado de defesas difíceis manteve sempre a equipa na luta pela vitória. Exibição de alto nível.Consistente a defender.Dá músculo e segurança à defesa. Um corte providencial a remate de Jovane nos descontos.Corte decisivo num remate de Eduardo no primeiro minuto.Precioso no miolo a recuperar bolas e com passes de rutura.Boas arrancadas a dar profundidade ao flanco e remates perigosos.Trabalhador incansável na guerra do meio-campo.Determinado e sempre em alta rotação.Boas combinações com Galeno e Paulinho.Colocou a cabeça em água ao defesas leoninos com a sua velocidade. É ele quem faz o primeiro remate no golo bracarense.É o mais perigoso dos bracarenses. Sempre com a baliza na mira, obrigou Maximiano a aplicar-se.A transferência para o Barcelona na próxima época não lhe retirou o foco. Entrou e marcou o golo da vitória, justificando a verba de 31 milhões de euros pagos pelos catalães.Refrescou.Um remate à figura de Maximiano.Sete jogos, sete vitórias, uma Taça da Liga e agora o terceiro lugar do pódio do campeonato. Ninguém segura este Sp. Braga de Rúben Amorim. Uma palavra ao homem que resolveu o jogo - tem 20 anos e já custou 31 milhões de euros ao Barcelona.Há modas que me desagradam. Homens a vestir fatos de calças subidas e tornozelos à mostra é uma. Equipas a levar ao extremo a ideia de sair a jogar pelo chão é outra. Isto serve para ambas, mas Silas voltou a ficar por baixo e a vida não está fácil.Foram, de facto, cartões a mais para o Sporting. A falta de bom senso ao amarelar Vietto pela entrada precoce quando ia substituir um colega é o maior exemplo. Tecnicamente, muitas dúvidas numa falta ofensiva assinalada a Sporar, na 1ª parte.